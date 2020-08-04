شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: تحرير 400 عقد تقنين على أراض الدولة خلال 7 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن منظومة العمل في ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، تسير وفق إجراءات مدروسة ودقيقة وبحسب القوانين والقرارات الوزارية في هذا الملف، وضمن خطة الدولة لمواجهة ظاهرة البناء العشوائي والمخالف للحد من المخالفات، سواء بتقنين أوضاعها والتصالح في مخالفات البناء في حالة استيفائها كل الشروط والسلامة الإنشائية، وذلك من خلال السير في الإجراءات التي تضمنها قانون التصالح في هذا الشأن، والتي يتم الإعلان عنها بصفة دورية وإعلام المواطنين بها.

ولفت المحافظ إلى متابعته المستمرة لملف تقنين الأوضاع على أراضي أملاك الدولة، والعمل على تذليل أي عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام، مشيرا إلى أنه يترأس أسبوعيا اجتماع اللجنة العليا للبت لمتابعة عمل اللجان الفنية المعنية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ببذل قصارى الجهود في هذا الملف.

وأشار المحافظ إلى أنه خلال "السبعة الأشهر الماضية فقط" تم تحرير ما يقرب من 400 عقد وأكثر من 700 موافقة، موضحا أن العدد الإجمالي لطلبات التقنين التي تمت الموافقة عليها حتى نهاية يوليو الماضي 1786 موافقة، فيما بلغ إجمالي العقود المحررة حتى الآن 586 عقدا منها 425 عقد مباني و161 عقد زراعة، ويجرى البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.