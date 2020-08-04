شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 24 مخالفة تموينية متنوعة بمركز المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ضبط مباحث التموين بالتنسيق مع الرقابة التموينية بالمنيا، 24 مخالفة تموينية متنوعة. تلقي اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إخطارا من الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، بضبط 24 مخالفة متنوعة، منها ٨٤٠٠ كيس ملح متنوع الأوزان مخالف للمواصفات، و٦٠٠ برطمان عسل أسود غير صالح للاستخدام، و٨٠ كيلو جرام لحوم ما بين مجمدة منتهية الصلاحية وذبح خارج السلخانة، و٦٧٩٥منتجا لأدوات تنقية المياه عبارة عن فلاتر مياه بماركات وهمية، وخزانات ومعدات لتنقية المياه غير مطابقة للمواصفات، و٣٦ صنف أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، وكمية من السولار بغرض البيع في السوق السوداء. تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 24 مخالفة تموينية متنوعة بمركز المنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.