شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بالبرلمان يقيمون مؤتمرات انتخابية لدعم مرشحي «الشيوخ» في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطبيقا للمثل القائل «من قدم السبت يلقي الأحد قدامه»، حرص نواب حاليون بالبرلمان على عقد مؤتمرات شعبية لحشد الناخبين لدعم مرشحين عن حزب «مستقبل وطن»، للفوز بمقاعد مجلس الشيوخ، فيما عقد البعض الآخر لقاءات داخل منازلهم لكبار العائلات وأنصارهم لدعم مرشحين.

وعقد رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ملوي، مؤتمرا شعبيا كبيرا بقرية قلندول بمركز ملوي، لدعم 5 مرشحين لحزب «مستقبل وطن» للفوز بمقاعد مجلس الشيوخ، في حضور عمرو غلاب، أمين الحزب بالمحافظة، ومرشحي الحزب الخمسة.

كما عقد أحمد إمبابي لملوم، عضو مجلس النواب، لقاء بمنزل العائلة ضم أنصاره ورموز العائلات، بحضور محمد عبدالحفيظ صالح وزين الاطناوي، مرشحي حزب «مستقبل وطن» لدعمهما للفوز بالمقعدين عن مركزي مغاغة والعدوة.

في سياق متصل، واصل باقي المرشحين حملاتهم الانتخابية، وتنفيذ برامجهم بطرق الأبواب بهدف خروج الناخبين والتصويت لصالحهم.