شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. علم مصر يظهر مقلوبًا فى دعاية المرشحين لانتخابات «الشيوخ» بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

للمرة الثانية في أقل من أسبوع، انتابت حالة من الجدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار صورة للدعاية الانتخابية للدكتور ناصر الحنفي، المرشح المستقل لانتخابات مجلس الشيوخ في المنوفية، ويظهر بها علم مصر مقلوبا.

وظهر العلم باللون الأسود في الأعلى ثم الأبيض ثم الأحمر.

وطالب المواطنون المرشحين بمراجعة اللافتات الدعائية الخاصة بهم، لأن مثل هذه الوقائع تمثل إهانة لعلم مصر.

ويعتبر الحنفي ثاني مرشح بالمنوفية يظهر على لافتات الدعاية المؤيدة له بعلم مصر مقلوبًا، وذلك بعد المرشح أحمد طاهر الفقي، الذي أكد أنه لم يقصد أبدا إهانة العلم المصري، مضيفا أن ما حدث خطأ مطبعي، وأنه فوجئ به عقب تعليق اللافتات بالفعل.