شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية المصرية فى الكويت: حجز المواعيد "إلكترونيا" لإنجاز مختلف المعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القنصلية المصرية في الكويت بدء العمل بنظام حجز المواعيد ابتداء من اليوم الثلاثاء، لإنجاز كافة المعاملات القنصلية تسهيلا على المراجعين وسرعة إنجاز المعاملات بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وجاء في بيان أصدرته القنصلية: تهدي قنصلية جمهورية مصر العربية في الكويت الشقيقة أطيب تحياتها لأبناء الجالية المصرية، ويسرها أن تعلن عن تحديث الموقع الإلكتروني www.EGYCONSKWT.COM والمخصص لخدمة أبناء الجالية ليشتمل على عدد من الخدمات الجديدة لتسهيل انجاز المعاملات القنصلية على المواطنين وذلك على النحو التالي:

1- العمل بنظام حجز المواعيد المسبقة وذلك لكافة المعاملات القنصلية بدءا من اليوم الثلاثاء.

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2 - توفير كافة النماذج الخاصة بالتوكيلات ونماذج الشهادات الإدارية (تحديث صورة الطفل - شهادة بصحة المستندات الرسمية)، بحيث يمكن للمواطن تعبئة النموذج في مقر إقامته ثم التوجه في الموعد المحدد له للقنصلية لإنجاز معاملته مباشرة.

3 - الاستعلام عن وصول جواز السفر الجديد عبر إدخال رقم الإيصال على الموقع، ثم مراجعة القنصلية بالرقم المسلسل لاستلام الجواز الجديد.

4- الاستعلام عن وصول صحيفة الحالة الجنائية «الفيش»، عبر إدخال رقم الهاتف الذي تم تسجيله عند إجراء المعاملة، ثم مراجعة القنصلية بالإيصال للاستلام.

5 - توافر ردود جاهزة على كافة الاستفسارات المتعلقة بالمستندات المطلوبة لمختلف المعاملات ورسومها، وأيضا التعليمات الخاصة بقواعد منح التأشيرات وتجديد الوثائق الفلسطينية، وخطوات إجراء التصديقات واكتساب الجنسية وعقد القران بالقنصلية، وغيرها من المعاملات.