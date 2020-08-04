شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض: صرف دعم لأسر 41 ممرضا من شهداء فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إن عدد شهداء فرق التمريض جراء جائحة فيروس كورونا بلغ نحو 41 ممرضا وممرضة، مشيرة إلى أن النقابة صرفت دعما بقيمة 20 ألف جنيه لكل أسرة من أسر ضحايا كوفيد 19 من أعضاء النقابة، بإجمالى مبالغ 820 ألف جنيه، بالإضافة إلى صرف 2000 جنيه للإصابات، إلا أنه لا يوجد حصر دقيق لها.

وأكدت كوثر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن التمريض يمثل عصب منظومة الصحة فى مصر، وفى العالم كله، حيث يؤدى أكثر من 70% من الخدمات الطبية للمريض، مؤكدة أن التمريض يقوم بجهود كبيرة فى مختلف المستشفيات، لافتة إلى أن النقابة فى تواصل دائم مع التمريض للتعرف على التحديات التى تواجههم، خاصة فى مستشفيات العزل ومساعدتهم بشكل عاجل لتأمين حياتهم ضد عدوى كورونا مع توفير بيئة صحية آمنه وخالية من العدوى.

وكانت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أكدت أن هناك فرقا من التمريض التابع للنقابة العامة تجوب مستشفيات العزل والحميات والصدر لمتابعة التمريض والاستماع لهم وتنفيذ مطالبهم، لافتة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالنقابة تتواصل مع الغرف الفرعية بالمحافظات لتلقى أى استغاثات من التمريض أو حتى المواطنين بشأن فيروس كورونا.

وأوضحت نقيب التمريض أنه تم تقديم الدعم النفسى للتمريض الذى أُصيب بفيروس كورونا المستجد مع تلبية الاحتياجات المتعلقة بهم بشكل مستمر، لافتة إلى أن جميع الحالات الإيجابية تم صرف إعانات لهم وصرف معاشات استثنائية تقديرا من النقابة لهم، وكذلك المتوفين بالفيروس.