شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: تحولنا للشمول المالى.. ولدينا وحدة تصحيح إلكترونى بكل كلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن اللجنة العليا لأزمة كورونا بدأت عملها فى شهر يناير مطلع العام الجارى، ووفرنا الأدوات اللازمة، موضحا أنه دعم أدوات التعقيم والتطهير، وقدمنا دعما ماديا كبيرا للمعامل لإنتاج المعقمات والمطهرات.

وأكمل الخشت، خلال حواره لبرنامج "المواجهة"، تقديم الإعلامية ريهام السهلى، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن مستشفى قصر العينى الفرنساوى بها 800 سرير.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن جامعة القاهرة أول جامعة فى مصر تتحول للشمول المالى منذ أكثر من عامين وأصبح نظام الدفع فى الجامعة نظام إلكترونى، موضحا أن هناك مركز تقديم الخدمات إلكترونيا، لافتا إلى أن الجامعة دعمت المركز بالكثير من الأدوات، كما تم إنشاء وحدة للتصحيح الإلكترونى فى كل كلية.

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كان قد تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول ترتيب الجامعة فى التصنيف الإسبانى "ويبومتركس" يوليو 2020، والذى يشير إلى تصدر جامعة القاهرة الجامعات المصرية.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن التصنيف الإسباني "ويبومتركس" يعتمد على المواقع الإلكترونية للجامعات ومعدل الاستشهادات بالأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، كما يعتمد المصنف الإسباني على جوجل اسكولر للاستشهادات بالبحوث العالمية على مستوى 30 ألف جامعة من 200 دولة عالمية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، فى بيان صادر عن الجامعة أن التصنيف الإسباني يحث الجهات الأكاديمية في العالم لتقديم ما لديها من أنشطة علمية تعكس مستواها العلمي على الإنترنت، حيث يعتمد على قياس أداء الجامعات بواسطة مؤشرات الويب والمؤشرات الببليومترية الخاصة بالبحث العلمي من خلال مواقعها الإلكترونية ضمن معايير تشتمل على حجم وسعة الموقع الالكترونى للجامعة، والروابط وعدد الشبكات الخارجية التي ترتبط بصفحات ويب الجامعة، وظهور موقع الجامعة بالمواقع الأخرى، وعدد البحوث المنشورة بأفضل مجلات عالمية وكذلك الإشارات إليها.