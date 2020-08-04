شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة المنشآت السياحية تنعى رئيس الغرفة بالبحر الأحمر: قدم الكثير لإعلاء السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت غرفة المنشآت السياحية، الخبير السياحى ثروت صادق، رئيس فرع غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالبحر الأحمر عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، الذى وافته المنية إثر إجرائه عملية جراحية بعد حياة حافلة من العطاء والتفانى فى خدمة السياحة بشكل عام، وقطاع المطاعم والكافتيريات والمنشآت السياحية بشكل خاص.

ونعى مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة عادل المصرى، الفقيد الخبير السياحى ثروت صادق، مثمنا ما قدمه الراحل من جهود من أجل إعلاء شأن السياحة والحفاظ على سمعتها خلال توليه مهام رئاسة الفرع بالبحر الأحمر.

كما أعرب مجلس الإدارة عن حزنه العميق لفقدان واحد من الخبراء السياحيين الذى ساهم وشارك فى وضع العديد من القواعد والضوابط والمعايير والمواصفات الحاكمة لتشغيل المطاعم والكافتيريات والمحلات والمنشآت السياحية، وحرصه الدؤوب على تقديم هذه الكيانات لأفضل خدمة سياحية لروادها .

ودعا مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية الفقيد بالرحمة وتقديم خالص العزاء لأسرة الفقيد، معلناً الإعداد لحفل لتأبين الفقيد وتكريمه بالشكل الذى يليق باسمه وتاريخه.

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يذكر أن مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية كان قد قرر إقامة حفل كبير لتكريم عدد من قيادات ورموز صناعة المطاعم السياحية فى مصر ومنحهم دروع الغرفة تقديراً ووفاءً لدورهم الرائد فى هذه الصناعة، وتعريف العامة بهم وإنجازاتهم خلال النصف الأول من العام الحالى، إلا أن جائحة كورونا والتداعيات السلبية وحظر إقامة أية تجمعات وكذلك توقف حركة والسياحة لمدة أكثر من 140 يوماً كان وراء تأجيل هذه المناسبة إلى وقت آخر، وكان من بين المكرمين الفقيد الراحل ثروت صادق.

وكان مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى، أشاد فى آخر اجتماعاته باستجابة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للطلبات الرسمية التى قدمتها له الغرفة بضرورة تعديل نسب التشغيل المقررة للمطاعم والكافتيريات والمقاهى السياحية إلى نسبة 50% بدلاً من 25% لعدم ملاءمتها اقتصادياً لقواعد التشغيل لهذه المنشآت، وعدم تحقيقها للحد الأدنى للتوازن بين الإيرادات والمصروفات .

كما أثنى المجلس خلال اجتماعه عبر تقنية الفيديو كونفراس وتطبيق زووم ZOOM على الاستجابة الرائعة من دولة رئيس مجلس الوزراء أيضاً، لمطالب غرفة المنشآت السياحية، بضرورة إعادة النظر فى مواعيد الإغلاق للمنشآت السياحية، ومدها لفترة زمنية أخرى بعد العاشرة مساءً، وفقاً لطبيعة عمل المنشآت السياحية، وإقبال روادها عليها فى فترة المساء، وأن مواعيد الغلق فى العاشرة مساءً لا تتناسب مع طبيعة التشغيل، ولا تحقق موردا اقتصاديا تستطيع من خلاله تعويض الخسائر المحققة نتيجة الفارق بين المصروفات التى تم ضخها فى تشغيل المطاعم والكافتيريات والمقاهى السياحية، والإيرادات المحققة فعليا.

وأشاد المجلس بالدور الكبير الذى قام به الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، من أجل موافقة الحكومة على المطالب الشرعية للغرفة "بتعديل نسب الإشغال، وإعادة النظر فى مواعيد الغلق للمنشآت"، ونقلها لمجلس الوزراء لإقرارها، والتى جاءت نتيجة التحركات الإيجابية من قبل كل من أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وعادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، وعبر الاجتماعات المتتالية مع الجهات المعنية .