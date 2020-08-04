الفسح VS الكورونا ياترى مين يكسب؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت كاميرا الخليج 365 بسؤال بعض من الجمهور من داخل أحدي السينمات الشهيره "مين يكسب الخروجات ولا الكورنا" وجاءت الردود بطريقه مضحكه ولطيفه، وأكد أكثر من شخص أنهم يحبون الخروجات في العيد وان الكورونا لن تمنعهم من ذلك مشيرين إلي أنهم لم يخرجوا منذ أكثر من أربعة أشهر وعند إتاحة الفرصة لهم من جانب الدوله والتي تتمثل في فتح السينمات والغاء الحظر ومد ساعات عمل المحال لم يترددو في التحضير للخروجات والأستمتاع بالعيد الذي حرمو منه في عيد الفطر.
وعادت دور العرض للعمل مرة أخرى بنسبة 25 % من طاقة استعيانها وذلك بعد إغلاق 3 أشهر، مع توقعات بزيادة نسبة التشغيل إلى 50 % بعد المذكرة التى تقدمت بها غرفة صناعة السينما إلى مجلس الوزراء لزيادة نسبة تشغيل دور العرض محاولة لإعادة الحياة مرة أخرى ولتشجيع المنتجين على طرح أفلام جديدة.
وعلي صعيد أخر يعرض في عيد الأضحى فيلم وحيد فقط وهو "الغسالة" ويشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.
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