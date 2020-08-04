شكرا لقرائتكم خبر عن حلم الكنز المفقود ينهى حياة 3 شباب فى أسوان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حادث بشع، وقع أول أيام عيد الأضحى المبارك، لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب رابع، يوم الجمعة الماضى، أثناء محاولة التنقيب عن الآثار داخل منزل بمدينة أسوان، بحثا عن حلم الكنز الأثرى.

فى هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل مصرع 3 شباب وإصابة الرابع فى أسوان بحثا عن الآثار.