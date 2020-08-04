شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. مصر الطيران تسير 25 رحلة دولية على متنها 2500 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران، غدا الثلاثاء، رحلاتها إلى 25 وجهة دولية، تنقل على متنهم ما يقرب من 2500 راكبا، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وصرحت مصادر بشركة مصر للطيران، أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "لندن -باريس - اسطنبول- أثينا - البحرين - الخرطوم - بيروت - نيروبي - روما - فرانكفورت - دار السلام - فيينا - أديس أبابا - واشنطن - أربيل"، ورحلتين جويتين إلى دبى، وأبوظبى، وميلانو، بالإضافة إلى رحلتين جويتين داخليتين إلى كل من "الغردقة، وشرم الشيخ"، ورحلات الشحن الجوى.

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