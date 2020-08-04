شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: القاهرة والجيزة تتصدران مسابقة الساعات الأخيرة لصكوك الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى، أسماء أفضل 5 مديريات في مسابقة الساعات الأخيرة لمشروع صكوك أضاحي الأوقاف، وهى: "القاهرة، الجيزة، البحيرة، دمياط، الإسماعيلية"، لافتة إلى أن إجمالي حصيلة المديريات فقط حتى تاريخه بلغت: 43863 صكًّا بإجمالي: 80,053,400 جنيه، وسوف يتم الإعلان عن إجمالي متحصلات الصكوك خلال أيام فور تجميع كامل المبالغ في الحساب الموحد بالبنك المركزي.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنها تتابع لليوم الرابع على التوالى والأخير، أعمال ذبح وتجهيز أضاحي الأوقاف، حيث قال الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان، إن عملية ذبح وتجهيز أضاحي الأوقاف مستمرة تحت إشراف نخبة من أئمة وقيادات الدعوة بالمديرية ونخبة من الأطباء البيطريين بمجزر أبي سمبل.

وأوضح عزت، أنه يتم تجهيز الأضاحي للنقل بالسيارات المبردة المجهزة لتوصيل لحوم الأضاحي إلى مجازر القاهرة للتشفية والتعبئة استعدادًا لانطلاق مرحلة التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية.

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وكانت وزارة الأوقاف، وجهت الشكر والتقدير لكرم الشعب المصري الأصيل وتفاعله مع مؤسسات الدولة الوطنية، حيث حققت مديريات الأوقاف أرقامًا قياسية في المشروع، وضاعفت بعض المديريات إجمالي ما حصلته من صكوكٍ في العام الماضي.

واختتمت الوزارة قائلة: "شكرًا لكرم الشعب المصري الأصيل وثقته في مؤسسات الدولة الوطنية، وشكرًا لرجال الأوقاف القائمين على تنفيذ المشروع بديوان عام الوزارة ومديريات الأوقاف الإقليمية والجهات التابعة لها على مستوى الجمهورية".

وتواصل وزارة الأوقاف تلقي الصكوك للراغبين في المشاركة في شعيرة الأضحية خلال أيام التشريق إلكترونيا أو الدفع مباشر في أحد فروعها، علمًا بأن قيمة الصك فقط 1800 جنيه.



