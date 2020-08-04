​وفاة رئيس فرع غرفة المنشآت السياحية بالبحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، وفاة ثروت صادق رئيس فرع غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالبحر الأحمر، عضو الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إثر عملية جراحية، بعد حياه حافلة من العطاء والتفاني في خدمة السياحة بشكل عام، وقطاع المطاعم والكافتيريات والمنشآت السياحية بشكل خاص.

وبحسب بيان اليوم، نعى مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة عادل المصري، وفاة الخبير السياحي ثروت صادق، مثمنًا ما قدمه الراحل من جهود من أجل إعلاء شأن السياحة والحفاظ على سمعتها خلال توليه مهام رئاسة الفرع بالبحر الأحمر.

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وأعرب مجلس الإدارة، عن حزنه العميق لفقدان واحد من الخبراء السياحيين الذين ساهموا وشاركوا في وضع العديد من القواعد والضوابط والمعايير والمواصفات الحاكمة لتشغيل المطاعم والكافتيريات والمحلات والمنشآت السياحية، وحرصه الدؤوب على تقديم هذه الكيانات لأفضل خدمة سياحية لروادها.

ودعا المجلس للفقيد بالرحمة وتقديم خالص العزاء لأسرته، معلناً الإعداد لحفل لتأبين الفقيد وتكريمه بالشكل الذي يليق باسمه وتاريخه.

يذكر أن غرفة المنشآت السياحية، كانت قد قرر أقامة حفل كبير لتكريم عدد من قيادات ورموز صناعة المطاعم السياحية في مصر ومنحهم دروع الغرفة تقديراً ووفاءً لدورهم الرائد في هذه الصناعة وتعريف العامة بهم وإنجاوزاتهم خلال النصف الأول من العام الحالي، إلا أن جائحة كورونا والتداعيات السلبية وحظر إقامة أية تجمعات وكذلك توقف حركة السياحة لمدة أكثر من 140 يوماً كان وراء تأجيل هذه المناسبة إلى وقت آخر وكان من بين المكرمين الفقيد الراحل ثروت صادق رحمه الله.