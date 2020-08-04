أخبار مصر | مفاجأة.. تغريدة إيلون ماسك بشأن الأهرامات "ساخرة" وتم فهمها بشكل خاطئ

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. تغريدة إيلون ماسك بشأن الأهرامات "ساخرة" وتم فهمها بشكل خاطئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اهتم عدد كبير من رواد السوشيال ميديا في مصر وحول العالم بتدوينة المهندس والملياردير الأمريكى، إيلون ماسك، على موقع التوينات القصيرة تويتر، حول بناة الأهرامات، حيث التقط رواد تويتر آخر جزء من تدوينته والتي تقول أن بناة الأهرامات من الفضائيين.

وأيلون ماسك هو أحد رجال الصناعة البارزين، صاحب شركة للسيارات الكهربائية، والذي ابتكر برنامج الفضاء الموازي لناسا وحاليًا يقوم بتجهيز رحلات للفضاء والقمر، وهو رجل علم من الطراز الأول خبير بعلوم الرياضيات والهندسة والفيزياء وعلوم الفضاء.

ويبدو أن تدوينة ماسك تم اقتطاعها، حيث أن التدوينة كاملة تتهكم على من يدعون أن بناة الأهرامات من الفضائيين، وقد قال تدوينته التي تعبر عن نقد هذه الفرة، ثم تبعها بعدة تدوينات ضمنها مقالات تثبت أن بناة الأهرامات عمال وحرفيين وهم قدماء المصريين.

وقد أتبع أيلون ماسك تدوينته الأولى باختصار وهو "obv" وهي اختصار لكلمة Obviously، والتي تعني "واضح" أو وهي والتي تشابه مثلًا قولنا، "واخد بالك" عندما نتهكم على أمر ما، وقد تلقى أيلون ماسك ردود من عدد من المشاهير على تدوينته علماء ووزراء وغيرهم، وبدأ في الإيضاح أن ما يقوله للتهكم ولكن لا حياة لمن تنادي.

وقد تلقت عدد كبير من الصحف الخبر من المصادر التي قامت بالرد على أيلون، وانتشر الأمر على أن الرجل ينسب بناء الأهرامات للفضائيين، وبدأ تحدث حالة من الردود المتتالية، والتي بنيت كلها في الأساس على فهم خاطئ لتدوينته الأولى، والتي كان يتهكم فيها على م قالوا أن بناة الأهرامات من الفضائيين.

إقرأ أيضًا..