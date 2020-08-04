مصر | نشرة حوادث الخليج 365: النائب العام يباشر التحقيق في واقعة مقتل عروس الدقهلية

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

النائب العام يباشر التحقيق في واقعة مقتل عروس الدقهلية

باشرت النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام التحقيقات في واقعة وفاة «رضا محمود» بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.

ارتفاع ضحايا "ميكروباص الموت" بالمريوطية لـ9 أشخاص

إنتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، جثة جديدة لضحايا حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بترعة المريوطية أمس الأحد، ليبلغ عدد الضحايا 9 أشخاص.

"أراضي ووحدات سكنية".. سمسار ينصب على المواطنين في مليون و250 ألف جنيه بسوهاج

تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص؛ لنصبه واحتياله على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم مساعدتهم في الحصول على أراضي ووحدات سكنية، بسوهاج.

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زعم منح صفات وعضويات دبلوماسية".. ضبط نصاب احتال على المواطنين بالقاهرة تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لانتحاله العديد من الصفات للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بمحافظة القاهرة.

اختلفوا على فلوس المخدرات".. ضبط 4 أشخاص لاختطافهم آخر نجحت مديرية أمن القاهرة، في ضبط مرتكبي واقعة اختطاف أحد الأشخاص لخلافات بينهم حول تجارة المواد المخدرة.

بعد تعرضها للتحرش.. ريهام سعيد تتخذ إجراءات قانونية قال شعبان سعيد المحامي بالنقض، إن الإعلامية ريهام سعيد، حررت محضرًا قيد برقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٠ إداري مارينا، على خلفية واقعة تحرش مجموعه من الشباب بها ومحاولة تصويرها هي وأسرتها بملابس البحر ومضايقتها.