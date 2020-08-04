مصر | النائب العام يباشر التحقيق في واقعة مقتل عروس الدقهلية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر النائب العام يباشر التحقيق في واقعة مقتل عروس الدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باشرت النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام التحقيقات في واقعة وفاة «رضا محمود» بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.

وتبينت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» تداول مواقع التواصل الاجتماعي واقعة وفاة المذكورة بادعاء قتلها على يد زوجها ووالدته؛ فأمر السيد المستشار «النائب العام» بمتابعة التحقيقات في الواقعة.

وكانت «النيابة العامة» قد ناظرت جثمان المتوفاة وانتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانها بعد أن سألت الطبيب الذي استقبلها بالمستشفى وأعدَّ تقريرًا بحالتها. Advertisements

وسألت «النيابة العامة» زوج المتوفاة وبعضَ ذَوِيه المقيمين جوارَه، والذين رجحوا انتحار المتوفاة بقفزها من سطح عقار مسكنها؛ إذ أكد الزوج رؤيته المتوفاة خلال انتحارها وأنها كانت غاضبةً منه يومئذٍ غيرةً مِن ادعاء مازَحَه به صديقٌ له أمامَها، وقررَتْ إحدى قريباتها أن المتوفاة أفصحت لها عن رغبتها المسبقة في الانتحار إثرَ خلافات مع زوجها ووالدته.

بينما اتهم والدا المتوفاة زوجَها ووالدتَه بقتلها على ضوء ما يعلماه من خلافات بينها وبين المذكورَيْن؛ حيث أكدت والدتها أنها علمت من نجلتها سبق تهديد زوجها لها بالقتل.