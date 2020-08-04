شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثة غريق سقط بمجري البحر اليوسفي في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انتشل أهالي قرية دروة بمركز ملوي جنوب المنيا، الاثنين، جثة غريق سقط بمجري البحر اليوسفي. تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بسقوط شخص بمجرى البحر اليوسفي بمركز ملوي جنوب المنيا، وبالانتقال والفحص تبين قيام الأهالي بانتشال جثة الغريق. وكشف شهود عيان أن الغريق سقط بالمجرى المائي عقب تعرضه لاختلال توازن، تم التحفظ علي جثة المتوفى بمشرحة مستشفي ملوي العام، وجاري التعرف عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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