- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن غلق معابر غير قانونية بسور السكك الحديدية بشبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أغلقت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة شبين القناطر، الاثنين، المعابر غير القانونية بسور السكك الحديدية باتجاه منطقة الدلتا، حرصا على حياة المواطنين وللسيطرة على الباعة الجائلين، ومنعهم من افتراش السكك الحديدية يوم الأحد من كل أسبوع.
وقال المهندس علاء حسني، نائب رئيس المركز والمدينة، إن ذلك يأتي بناء على توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية،، مضيفا أن هذه الفتحات كانت تعتبر ثغرة تحول بين السيطرة التامة على منع الباعة الجائلين من الجلوس على السكك الحديدية، وجرت أعمال الغلق ليجرى السيطرة الكاملة على المنطقة، حفاظا على أرواح المواطنين.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
94,640
-
تعافي
44,066
-
وفيات
4,888
كانت هذه تفاصيل خبر غلق معابر غير قانونية بسور السكك الحديدية بشبين القناطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.