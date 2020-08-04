شكرا لقرائتكم خبر عن غلق معابر غير قانونية بسور السكك الحديدية بشبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة شبين القناطر، الاثنين، المعابر غير القانونية بسور السكك الحديدية باتجاه منطقة الدلتا، حرصا على حياة المواطنين وللسيطرة على الباعة الجائلين، ومنعهم من افتراش السكك الحديدية يوم الأحد من كل أسبوع.

وقال المهندس علاء حسني، نائب رئيس المركز والمدينة، إن ذلك يأتي بناء على توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية،، مضيفا أن هذه الفتحات كانت تعتبر ثغرة تحول بين السيطرة التامة على منع الباعة الجائلين من الجلوس على السكك الحديدية، وجرت أعمال الغلق ليجرى السيطرة الكاملة على المنطقة، حفاظا على أرواح المواطنين.

غلق معابر غير قانونية بسور السكك