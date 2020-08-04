أبرز محطات حياة البابا شنودة فى ذكرى ميلاده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الاثنين، بالذكرى الـ97 لميلاد البطريرك الراحل البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ 117 بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك تواكبا مع إعادة فتح الكنائس للصلاة مجددا بعد توقف 4 أشهر بسبب تفشى فيروس كورونا.
وهذه أهم المحطات فى حياة البطريرك الـ117:
• ولد باسم نظير جيد بقرية سلام فى محافظة أسيوط عام 1923.
• ثم دخل دير السريان قاصدًا الرهبنة عام 1953حتى صار أسقفًا للتعليم.
• التحق البابا شنودة بجامعة فؤاد الأول، فى قسم التاريخ، وحصل على الليسانس بتقدير (ممتاز) عام 1947.
• بعد حصوله على الليسانس بثلاث سنوات تخرج من الكلية الإكليريكية.
• دخل الخدمة العسكرية ضابطاً برتبة ملازم بالجيش.
• رسم راهباً باسم (أنطونيوس السرياني) في يوم السبت 18 يوليو 1954.
• من عام 1956 إلى عام 1962 عاش حياة الوحدة في مغارة تبعد حوالى 7 أميال عن مبنى الدير.
• وبعد سنة من رهبنته تمت سيامته قساً. أمضى 10 سنوات في الدير دون أن يغادره.
• عمل سكرتيراً خاصاً للبابا كيرلس السادس في عام 1959. رُسِمَ اسقفاً للمعاهد الدينية والتربية الكنسية.
• أول أسقف للتعليم المسيحي وعميد الكلية الإكليريكية، وذلك في 30 سبتمبر 1962.
• منحت نقابة الصحفيين "الأنبا شنودة" عضوية النقابة عام 1966م، وكان رقم عضويته 156.
• أصبح بطريرك الكنيسة خلفا للبابا كيرلس بعد انتخابات بابوية بالقاهرة في 14 نوفمبر 1971.
• أول بابا فى تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يقيم حفلات إفطار رمضانية منذ عام 1986.
• قد رحل البابا عن عالمنا فى 17 مارس 2012، ليخلفه على كرسى مار مرقس الرسول، البابا تواضروس الثانى.
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