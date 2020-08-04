شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية مصر بالرياض تستصدر تأشيرة خروج لشحن جثامين المواطنين المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت القنصلية العامة المصرية فى الرياض بالتنسيق مع السلطات السعودية، باستصدار تأشيرة الخروج النهائى المطلوبة لشحن جثامين المواطنين المصريين عز الدين محمد عبد الشافى أحمد، وعادل عبد الإمام حسين محمود، الذين تعرضا لحادث قتل على يد مواطن سعودى بمحافظة حريملاء بالمملكة العربية السعودية، صباح يوم 27 يوليو.

وقال السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج - فى تصريح له اليوم الاثنين -إنه من المقرر شحن الجثامين إلى أرض الوطن على نفقة الدولة على طائرة مصر للطيران التى تصل مطار القاهرة يوم الخميس المقبل ، كما تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع سلطات مطار القاهرة للأعداد لسرعة إنهاء إجراءات استقبال الجثمانين.

‬وأوضح السفير، أن القنصلية العامة بالرياض كانت قد قامت فور وقوع الحادث بإيفاد اثنين من المستشارين القانونيين بالبعثة إلى محافظة حريملاء محل الواقعة، حيث التقيا بمسئولى الشرطة الذين باشروا التحقيق، ومدير مستشفى حريملاء العام، وأقارب المتوفيين للوقوف على ملابسات الحادث والتحقيقات التى تُجريها السلطات السعودية.

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وأشار إلى، أن قنصليتنا فى الرياض أفادت أن الجانى حاليا فى يد العدالة، وأنه جارى السير فى إجراءات إحالته إلى النيابة العامة بالمحافظة، كما تم إيداع جثمانى القتيلين بالمستشفى العام بمحافظة حريملاء ، موضحا أن القنصلية استجابت لكافة مطالب أقارب المجنى عليهما، وشرعت على الفور فى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيث قامت باستخراج شهادتى الوفاة للمجنى عليهما، واستصدار قرار الإفراج عن الجثمانين وإعداد تصريح شحنهما.

‪وأكد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج ، على استمرار القنصلية العامة بالرياض بمتابعة التحقيقات الخاصة بالواقعة حفاظاً على حقوق المجنى عليهما.