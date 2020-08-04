شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إجراءات احترازية فى ديوان الوزارة بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيان تطبيق إجراءات احترازية في ديوان عام الوزارة غدًا، الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020.

وأضافت وزارة التربية والتعليم في بيان لها أن المكتب الإعلامي بالوزارة لن يستطيع استقبال صحفيين وسيتولى الزملاء في المكتب التواصل مع الصحفيين والإعلاميين أولاً بأول والرد على استفساراتهم هاتفيًا وعبر whatsapp.

وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2020، غدا الثلاثاء، بعد اعتماد النتيجة مباشرة من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقى.

وتضم قائمة أوائل الثانوية العامة أكثر من 30 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى مدارس المتفوقين وثانوية المكفوفين.

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وأشارت المصادر إلى أن هناك قرابة 70 ألف طالب وطالبة استفادوا من درجات الرأفة، حيث تمنح هذه الدرجات لأى طالب تتغير حالته من دور ثان لناجح أو راسب لدور ثان، لافتة إلى أن النتائج مبشرة للغاية والأول على مستوى الجمهورية من قطاع القاهرة، موضحة أن نسب النجاح والمجاميع مطمئنة وعلى الطلاب الانتظار حتى ظهور النتيجة وعدم التوتر أو القلق.

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى امتحانات آخر ثانوية عامة على النظام القديم التقليدى خلال الفترة من 21 يونيو حتى 21 يوليو الماضى حيث أدى الامتحان قرابة 640 ألف طالب وطالبة.

وحصل الخليج 365" على حق نشر نتيجة الثانوية العامة 2020، حيث يستطيع الطلاب الدخول على موقع الخليج 365" والتسجيل برقم الجلوس على الرابط التالى: