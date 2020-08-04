شكرا لقرائتكم خبر عن علم أولادك هيروغليفى.. السياحة والآثار تطلق دورات تدريبية اون لاين للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعى بمكتب وزير السياحة والاثار، دورة تدريبية اون لاين للاطفال، تحت عنوان " تعليم الهيروغليفية" من سن 9 إلى 12 سنة.

وقالت الادارة من خلال صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى، إن عدد الأطفال سيكون بحد اقصى 25 طفلا، بواقع مرة أسبوعيا ولمدة شهرين ابتداء من الأحد القادم 9 اغسطس وتستمر حتى 9 اكتوبر.

وطالبت الادارة الراغبين فى الاشتراك ارسال رسالة تتضمن الاسم والسن والسنة الدراسية ورقم الموبايل على الأيميل الالكترونى [email protected]، فى موعد اقصاه السبت المقبل.

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وكانت إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بوزارة السياحة والآثار ، نظمت قبل عيد الاضحى جولة ارشادية لعدد من الشباب المكفوفين بقصر البارون بمصر الجديدة، وذلك بالتعاون مع جمعية عين مصر.

وقالت د. رشا كمال مدير عام الإدارة، ان تلك الجولة الأولى من نوعها في قصر البارون، وقد تضمنت زيارة قاعات القصر ومنطقة البانوراما، كما تم تدريب الشباب على امكانية القيام بجولة ذاتية من خلال استخدام تطبيقات الموبايل التي تحول بطاقات الشرح المكتوبة إلى صوت مسموع.

وانتهت الجولة بتنفيذ ورشة عمل للتصوير الفوتوغرافي كان تدرب عليها الشباب من قبل؛ حيث تمكنهم تلك الورشة من التقاط الصور الفوتوغرافية من خلال التدريب على نموذج مجسم من الكاميرا والتدريب على الابعاد،والاحساس بالضوء مما يؤهله لالتقاط عدد من الصور التي يتم طباعتها فيما بعد بارزة ليتمكن من الاحساس بما قام بتصويره .

وأضافت د. كمال ان الإدارة خصصت ايضا جولة للاطفال من سن 6 سنوات وحتى 9 سنوات، حيث اصطحب أعضاء الإدارة الاطفال في جولة داخل القصر يصاحبها شرح لتاريخ بنائه وبناء حي مصر الجديدة. كما تم توزيع الكتيب الخاص بالاطفال والذي اصدرته الإدارة سابقا، واختتمت الجولة بتنظيم ورشة عمل للاطفال تمكنهم من تعلم صناعة مجسم فيل صغير من الصلصال يشبة الافيال بواجهة القصر باستخدام قالب صنعته الادارة.