شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: شكاوى الفواتير ناتجة عن عدم فهم المواطن لكيفية حساب استهلاكه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن فاتورة استهلاك الكهرباء أصبحت تتمتع بأعلى مستوى من الدقة نتيجة اعتمادها على أحدث أساليب التكنولوجيا وتراجع نسبة التدخل البشرى فى إصدارها، مشيرا إلى أن جميع القراءات الخاصة بعداد الكهرباء مصورة ويتم إرسالها أونلاين لشركات توزيع الكهرباء من خلال برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أخطاء الفواتير أصبحت غيرة موجودة ومع ذلك لا يمكن تجاهل اى شكوى من أى مواطن ويتم فحصها و محاسبة المخطئ إن وجد ، لافتا إلى أن معظم شكاوى المواطنين من فواتير استهلاك الكهرباء ناتجة عن عدم فهم المواطن لكيفية حساب استهلاكه الفعلى.

وقال شاكر ، إن شركات توزيع الكهرباء كانت حريصة على مراجعة فواتير الاستهلاك بدقة قبل إصدارها للمواطنين والتأكد من صحتها، مؤكدا أنه لابد أن يشعر المواطن بأنه يتم مطالبته بالقيمة الفعلية لاستهلاكه وفقاً لأسعار الشرائح الجديدة بلا زيادة أو نقصان.

وفيما يلى أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2021، والتى سيتم تطبيقها بدءا من يوليو القادم، وهى كالآتي: 1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 38 قرشا بدلا من 30 قرشا ) 2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 48 قرشا بدلا 40 قرشا ) 3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 65 قرشا بدلا من 50 قرشًا ) 4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 96 حط قرش بدلا من 82 قرشًا) 5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 118 قرشا بدلا من 100 قرشًا) 6- الشريحة السابعةمن صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (118قرشًا). 7- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا).