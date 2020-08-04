شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2020.. التعليم تنتهى من تجميع النتيجة وجاهزة للاعتماد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2020، وتجميعها وتحديد النسبة العامة للنجاح على أن تعلن كافة التفاصيل صباح غدا الثلاثاء بعد اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.

وأوضحت المصادر أن أوائل الثانوية العامة تخطوا الـ" 30 طالب وطالبة من جميع الكنترولات، لافتة إلى أن نسبة النجاح العامة فى نتيجة الثانوية العامة 2020، أعلى من العام الماضى تتخطى الـ" 79%، لافتة إلى أنه تمت مراعاة الطلاب فى التصحيح والظروف الاستثنائية التى مر بها العام الدراسى وأيضا امتحانات الثانوية العامة التى عقدت فى ظل ظروف استثنائية.

وأشارت المصادر، إلى أن هناك قرابة 70 ألف طالب وطالبة استفادوا من درجات الرأفة، حيث تمنح هذه الدرجات لأى طالب تتغير حالته من دور ثان لناجح أو راسب لدور ثان، لافتة إلى أن النتائج مبشرة للغاية والأول على مستوى الجمهورية من قطاع القاهرة، موضحة أن نسب النجاح والمجاميع مطمئنة وعلى الطلاب الانتظار حتى ظهور النتيجة وعدم التوتر أو القلق.

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى امتحانات امتحانات أخر ثانوية العامة على النظام القديم التقليدى خلال الفترة من 21 يونيو حتى 21 يوليو الماضى حيث أدى الامتحان قرابة 640 ألف طالب وطالبة.

Advertisements

وحصل الخليج 365" على حق نشر نتيجة الثانوية العامة 2020، حيث يستطيع الطلاب الدخول على موقع الخليج 365" والتسجيل برقم الجلوس على الرابط التالى

https://www.youm7.com/%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9/%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%83-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-2020