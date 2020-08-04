شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع أعمال إصلاح عمارة الشربتلى بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اليوم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل محطة صفاء حجازى، بالزمالك بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوع حيث تابع الوزير بدء أعمال المعالجة والإصلاح فى الركن المتضرر من عمارة الشربتلي بالزمالك لاستعادة الوضع الطبيعى للعمارة بعد الانتهاء من أعمال حقن التربة أسفل الركن المتضرر من العمارة وأسفل السور الخارجى واحد الغرف الملحقة بسفارة دولة البحرين بالزمالك وكذلك بعد الانتهاء من صلب الهيكل الخرسانى لركن العمارة المتضرر وأعمال تأمين العمارة.

وشدد وزير النقل على التزام الشركات المنفذة بتنفيذ الأعمال التى أوصت بها اللجنة الفنية الهندسية المكونة من 6 أساتذة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس وعلى استمرار العمل على مدار الساعة فى مواقع العمل لسرعة الانتهاء من كافة الأعمال تمهيدا لعودة السكان إلى العمارة.

بعدها توجه الوزير لتفقد محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق حيث بدأت الجولة بتفقد محطة عدلى منصور ثم ورشة العمرة الجسيمة ثم تفقد باقى محطات المرحلة وهى (الهايكستب - قباء - عمر بن الخطاب - هشام بركات - النزهة).

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واطمأن الوزير على جاهزية كافة المحطات تمهيدا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة وعلى توافر كافة عوامل السلامة والأمان بأنظمة السكة والإشارات وأنظمة المسير وأكد الوزير خلال جولته على أهمية محطة عدلي منصور والتي ستكون محطة مركزية تبادلية كبيرة تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدان ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة حيث تشمل محطة لمترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائى (عدلى منصور – العاصمة الأدارية – العاشر من رمضان) ومحطة للسكك الحديدية (القاهرة / السويس ) ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والاتوبيس الترددى.

وأضاف الوزير انه للمرة الأولى فى تاريخ مشروعات مترو الأنفاق يتم تنفيذ أحد المشروعات بالكامل بأيدى مصرية من خلال شركات مصرية وطنية وهى (المقاولون العرب – أوراسكوم ) كمقاول رئيسى للمشروع بالاشتراك مع كبريات الشركات العالمية فى مجال الأنظمة والسكة طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.