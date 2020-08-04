شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. ذكرى ميلاد البابا شنودة.. من هو نظير جيد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الاثنين، بالذكرى الـ97 لميلاد ‏البطريرك الراحل البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ 117 بالكنيسة القبطية ‏الأرثوذكسية، وذلك تواكبا مع إعادة فتح الكنائس للصلاة مجددا بعد توقف 4 ‏أشهر بسبب تفشى فيروس كورونا.‏

وهذه أهم المحطات فى حياة البطريرك الـ117‏

• ولد ‏باسم نظير جيد بقرية سلام فى محافظة أسيوط عام 1923 ‏

• ثم دخل دير السريان قاصدًا الرهبنة عام 1953حتى صار أسقفًا ‏للتعليم ‏

• التحق البابا شنودة بجامعة فؤاد الأول، في قسم التاريخ، وحصل على ‏الليسانس بتقدير (ممتاز) عام 1947.‏

• بعد حصوله على الليسانس بثلاث سنوات تخرج من الكلية ‏الإكليريكية

• دخل الخدمة العسكرية ضابطاً برتبة ملازم بالجيش، ‏

• رسم راهباً باسم (انطونيوس السرياني) في يوم السبت 18 يوليو ‏‏1954‏

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• من عام 1956 إلى عام 1962 عاش حياة الوحدة في مغارة تبعد ‏حوالي 7 أميال عن مبنى الدير ‏

• وبعد سنة من رهبنته تمت سيامته قساً. أمضى 10 سنوات في ‏الدير دون أن يغادره.‏

• عمل سكرتيراً خاصاً للبابا كيرلس السادس في عام 1959. ‏رُسِمَ اسقفاً للمعاهد الدينية والتربية الكنسية

• أول أسقف للتعليم المسيحي وعميد الكلية الاكليريكية، وذلك في ‏‏30 سبتمبر 1962.‏

• منحت نقابة الصحفيين "الأنبا شنودة" عضوية النقابة عام 1966م، ‏وكان رقم عضويته 156‏

• أصبح بطريرك الكنيسة خلفا للبابا كيرلس بعد انتخابات بابوية ‏بالقاهرة في 14 نوفمبر 1971 ‏

• أول بابا فى تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يقيم حفلات إفطار ‏رمضانية منذ عام 1986.‏

• ‏ وقد رحل البابا عن عالمنا فى 17 مارس 2012، ليخلفه على كرسى ‏مار مرقس الرسول، البابا تواضروس الثاني.‏