شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: استمرار ذبح وتجهيز لحوم أضاحى الصكوك لليوم الرابع على التوالى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف، أنها تتابع لليوم الرابع على التوالى والأخير، أعمال ذبح وتجهيز أضاحي الأوقاف، حيث قال الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان، إن عملية ذبح وتجهيز أضاحي الأوقاف مستمرة تحت إشراف نخبة من أئمة وقيادات الدعوة بالمديرية ونخبة من الأطباء البيطريين بمجزر أبي سمبل.

وأوضح عزت فى بيان لوزارة الأوقاف اليوم، أنه يتم تجهيز الأضاحي للنقل بالسيارات المبردة المجهزة لتوصيل لحوم الأضاحي إلى مجازر القاهرة للتشفية والتعبئة استعدادًا لانطلاق مرحلة التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية.

وكانت وزارة الأوقاف، وجها الشكر والتقدير لكرم الشعب المصري الأصيل وتفاعله مع مؤسسات الدولة الوطنية، حيث حققت مديريات الأوقاف أرقامًا قياسية في المشروع، وضاعفت بعض المديريات إجمالي ما حصلته من صكوكٍ في العام الماضي.

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واختتمت الوزارة قائلة:"شكرًا لكرم الشعب المصري الأصيل وثقته في مؤسسات الدولة الوطنية، وشكرًا لرجال الأوقاف القائمين على تنفيذ المشروع بديوان عام الوزارة ومديريات الأوقاف الإقليمية والجهات التابعة لها على مستوى الجمهورية"

وتواصل وزارة الأوقاف تلقي الصكوك للراغبين في المشاركة في شعيرة الأضحية خلال يوم العيد وأيام التشريق إلكترونيا أو الدفع مباشر في أحد فروعها، علمًا بأن قيمة الصك فقط 1800 جنيه.