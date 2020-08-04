شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلمات نطقت بها شهيدة كورونا: سامحنى يا سيف يا ابنى كان نفسى أدخلك المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر آخر كلمات نطقت بها شهيدة معهد القلب الممرضة هدى صلاح التي توفت يوم أمس بسبب فيروس كورونا بمعهد القلب القومى، والتى تعد أول ممرضة من المعهد تتوفى بسبب فيروس كورونا، ورقم 3 من الفريق الطبي للمعهد، بعد الدكتور فريد الجندى استشارى القلب بالمعهد، والدكتور يسرى كامل نائب عميد المعهد.



هدى صلاح

آخر كلمات قالتها على جروب الواتس المخصص لأطباء وتمريض معهد القلب: " أنا هدى صلاح، أنا في رعاية العزل، على جهاز التنفس بالأكسجين "cpap"، ومبسوطة أن التليفون دخل لى، وشكرا لكل من ساعد فى دخوله، وأنا فى حالتى دي علشان اعرف أشكركم جميعاً رغم أن الكتابة صعبه أوي، بس لازم أشكركم جميعا لاهتمامك، وكل من اشترى لى العلاج، الحمد لله على كل حال وعلى قضاء الله، رغم إنى سمعت في مرور النهارده اني عايشه على 7% من الرئة فقط، بس الحمد لله".

وأضافت: "يمكن معرفش اكتب تاني، وأشوفكم تانى علشان أشكركم بس الحمد لله، سامحوني لو مش بعرف أرد عليكم علشان أنا على جهاز التنفس"





اولادها

وقالت: كان نفسي أدخل إبنى المدرسة، سامحني يا سيف يا بني، ابنى الصغير أول سنة يدخل المدرسة، كان نفسى أدخله أول سنه المدرسة، وأجيب لبس المدرسة زي أخواته، مش مهم لبس العيد، ما كده كده مش كل عيد بنجيب لبس علشان الظروف يا بني، لكن المدرسة معلش لو مقدرتش، والموت خدني منك" .

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وتابعت: "سامحني يا يوسف، ابني الكبير خامسة ابتدائي، لو مقدرتش المره دي كمان مفيش كوره ولا نادي كان نفسه يطلع دكتور".





مع ابنها سيف

ابنها سيف