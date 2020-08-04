الأوقاف تعلن مواعيد الاختبار الشفوى لطلاب المراكز الثقافية ومحفظى القرآن الكريم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مواعيد الاختبار الشفوي للفرقة الأولى للمراكز الثقافية ، والفرقة الأولى والثانية لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2019 /2020.
وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم أنه فيما يتعلق بمراكز الثقافة الإسلامية، سيكون الامتحان شفويًّا للفرقة الأولى يوم الأحد الموافق 16أغسطس الجارى ، وذلك في المواد الآتية ( فقه - حديث - اللغة العربية - السيرة النبوية ) بالإضافة إلى مناقشة الدارس في البحث المقرر بعنوان : " بناء الشخصية الوطنية " .
أما مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، وبالنسبة للفرقة الأولى، فسيكون الامتحان شفويًّا يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس في القرآن الكريم وتجويده ، بالإضافة إلى مناقشة الدارس في البحث المقرر حول : (مخارج الحروف وصفاتها ، أحكام النون الساكنة والتنوين ، أحكام الميم الساكنة ، المد وأقسامه) .
وبالنسبة للفرقة الثانية، فسيكون الامتحان الشفويّ يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس ، وذلك في القرآن الكريم وتجويده ، ويوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس في التفسير ، والثقافة الإسلامية .
وفى سياق متصل أعلنت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى أسماء الناجحون تحريريًا في مسابقة اللغة العربية، وهم الذين لهم حق المقابلة الشفوية بديوان عام وزارة الأوقاف ، وذلك يوم الاثنين الموافق 10 / 8 / 2020م ، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بمكتب رئيس قطاع المديريات الإقليمية.
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