شكرا لقرائتكم خبر عن لو لسه مدبحتش.. أعرف آخر وقت لذبح الأضحية فى آخر أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليوم هو رابع أيام عيد الأضحى المبارك وثالث أيام التشريق ومع غروب شمس اليوم هو آخر موعد لذبح الأضحية، حيث أكدت دار الإفتاء المصرية أن وقت الأضحية يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى، وينتهى بغروب شمس الثالث عشر من ذى الحجة، ويستحب توزيعها أثلاثًا؛ ثلثٌ للمضحى، وثلث للهدية، وثلثٌ للفقراء.

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وأضافت دار الإفتاء، أن الأضحية سنَّةٌ مؤكدةٌ عند جمهور الفقهاء، يفوتُ المسلمَ خيرٌ كبيرٌ بتركها إذا كان قادرًا عليها؛ لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا عَمِلَ آدَمِى مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إلى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أن يَقَعَ مِنَ الأرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» رواه الحاكم وصححه.

وتابعت: "يشترط فى الأضحية ما يشترط فى غيرها من الذبائح؛ مِن كون الحيوان حيًّا، وأن تزهق روحه بالذبح، وألا يكون صيدًا من صيد الحرم، وأن يبلغ سنَّ التضحية، وأن تكون الأضحية سالمةً من العيوب، وأن تكون مملوكةً للمضحِّى، وينوى بها التقرب إلى الله تعالى".