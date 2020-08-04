شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: لم نحدد زمن خطبة الجمعة.. وعرض الخطة كاملة على مجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن خطة فتح المساجد أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة، كما أنه لم يتم مناقشة المدة الزمنية لخطبة الجمعة.

وقال حسن في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إنه عقد عدة لقاءات تشاورية "أون لاين"، مع قيادات الوزارة ومديري المديريات، تم خلالها مناقشة ضوابط وإجراءات العودة التدريجية لخطبة الجمعة، والتى من المقرر عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

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وكانت وزارة الأوقاف، أكدت أنه لا يوجد أحد مفوض بالحديث فى هذا الشأن، حيث إن تدارس الأمر مع قيادات الوزارة هو لسماع رأيهم والتعرف على تصوراتهم لبلورة الرؤية النهائية لعرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، علما بأن حتى هذا النقاش لم يبدأ حتى وقت نشر هذا البيان.

واختتمت الوزارة قائلة: "مع التأكيد على إحالة من يدلى أو يثبت إدلاؤه بأى تصريح لا أساس له من الصحة من العاملين بالوزارة إلى التحقيق ، نظرا لما يثيره أى حديث غير صحيح من إثارة لا يحتملها الوقت، ونأمل من كل وسائل الإعلام الوطنية المحترمة تحرى الدقة و عدم نشر أى أخبار فى هذا الشأن سوى البيانات الرسمية التى تصدر عن الوزارة وتنشر على موقعها الرسمى".