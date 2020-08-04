شكرا لقرائتكم خبر عن عمدة واشنطن تغلق جميع منافذ اختبار كورونا بسبب العاصفة الاستوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، موريل باوزر، إغلاق جميع منافذ توزيع الوجبات ومحطات الإطفاء ومواقع اختبار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" بسبب العاصفة الاستوائية القادمة.

وغردت عمدة واشنطن عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم قائلة: "بسبب العاصفة الاستوائية القادمة، سيتم إغلاق ما يلي غدًا، الثلاثاء 4 أغسطس.. جميع مواقع توزيع الوجبات.. جميع مواقع اختبار COVID-19، بما في ذلك محطات الإطفاء..جميع مواقع توزيع البقالة والخضروات".

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على صعيد آخر، توجه الإعصار إساياس، الذي ضعفت قوته إلى عاصفة استوائية قوية، نحو فلوريدا الأحد، حيث قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إنه عند الساعة الثانية صباحا كانت العاصفة إساياس على بعد نحو 140 كيلومترا جنوب شرقي ويست بالم بيتش متوجهة للشمال الغربي تصاحبها رياح قوية تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات في الساعة.

وأوضح المركز، ومقره ميامي، أن المسار الحالي للعاصفة سيمر قرب أو مع الساحل الشرقي لفلوريدا اليوم الأحد وسط احتمالات بأن قوتها ستزيد. وسيتحول مركزها الاثنين والثلاثاء من قبالة ساحل جورجيا إلى ولايات جنوب وسط المحيط الأطلسي.

وأضاف المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أن فيضانات ساحلية يمكن أن تضرب الساحل الأوسط والشمالي الشرقي لفلوريدا عندما تدفع العاصفة مستويات المد المعتاد فوق المعدل الطبيعي، الذي يصل إلى 1.22 متر.