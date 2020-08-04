شكرا لقرائتكم خبر عن أوائل الثانوية العامة للعام الماضي يستعيدون الذكريات في تلفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف تلفزيون الخليج 365 مجموعة من أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي الماضي 2018-2019 الذين استعادوا ذكريات إعلان النتيجة وكيف استقبلوا الخبر.

وأكد محمود الشبلَنجي (الأول على الجمهورية شعبة علمي رياضة) أن فرحته كانت كبيرة جدا حينما استقبل مكالمة وزير التعليم، خاصة وأن مجهود سنوات كاملة تظهر نتيجته الآن بعد الحصول على الدرجات النهائية ودخول قائمة أوائل الثانوية العامة، موضحا أنه يدرس الآن بكلية الهندسة بالجامعة الأمريكية.

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أما هانيا محمد (الثاني على الجمهورية شُعبة أدبي) فأوضحت أنها لم تستطيع الرد على مكالمة الوزير ولكنها علمت بالنتيجة من خلال مكالمات وسائل الإعلام، وهي تدرس الآن بكلية الإعلام لأنها كانت رغبتها منذ الصغر.

أيضا لم يتمكن أحمد صلاح (الثاني على الجمهورية بشعبة علمي علوم) من الرد على مكالمة الوزير، لكنه احتفل بحرارة شديدة مع أسرته عقب معرفة النتيجة وأنه من ضمن أوائل الجمهورية، وهو يدرس الآن بكلية الطب البشري والتي كانت من أهم طموحاته منذ الصغر.

الجدير بالذكر أن موقع الخليج 365 يقدم خدمة حصرية لطلاب الثانوية العامة للحصول على النتيجة، فقط يقوم الطالب بتسجيل اسمه ورقم الجلوس والإيميل، وسيتم إبلاغه بالنتيجة من خلال بريد إلكتروني فور اعتمادها رسميا من وزارة التربية والتعليم.