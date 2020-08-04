شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم .. نسبة الشفاء من فيروس كورونا تقفز لـ 44.9% لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الإلكترونى لـ " الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مقدمتها ارتفاع نسبة الشفاء من فيروس كورونا فى مصر لـ 44.9% لأول مرة.

حيث كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع نسب الشفاء من فيروس كورونا بالنسبة للمرضى بالمستشفيات الخاصة بالعزل إلى 44.9% بعد تسجل مصر 42455 حالة شفاء وخروج من المستشفيات.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن خروج 1318 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 42455 حالة حتى اليوم.





التعليم تستكمل تجميع نتيجة الثانوية العامة 2020 اليوم قبل الاعتماد غدا

كشف الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن كنترولات الثانوية العامة تستكمل عملها اليوم الإثنين لتجهيز النتيجة قبل اعتمادها غدا الثلاثاء وإعلان الأوائل.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة في تصريح خاص، أن الكنترولات تجهز اليوم الكشف النهائي لأوائل الثانوية العامة، إضافة إلى تجميع النتيجة بشكل نهائي ووضعها على cd" تتضمن النتيجة كاملة بمجاميع الطلاب والدرجات في كل مادة والمواد غير المضافة للمجموع.

وينشر الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2020 فورا اعتمادها مباشرة الثلاثاء المقبل حيث يستطيع الطلاب الدخول على موقع الخليج 365 لمعرفة نتائجهم برقم الجلوس.

وقال، إنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020، الثلاثاء المقبل على أن يتم إبلاغ أوائل الثانوية العامة فى نفس اليوم، مؤكدة أنه من المقرر أن يتم الاعتماد مساء الثلاثاء على أن تعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا الأربعاء لإعلان تفاصيل النتيجة ونسب النجاح.





صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الطلبة الجدد الموهوبين رياضياً من البنين، مرحلة الابتدائى، بدءاً من الصف الرابع والإعدادى والثانوى بكافة المراحل الدراسية، بالمدارس العسكرية الرياضية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة للعام الدراسى 2020/ 2021 طبقاً لشروط القبول بكل مرحلة .

قبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية الرياضية

ويبدأ سحب ملفات التقدم اعتباراً من يوم 4 حتى 27 أغسطس 2020 من مقر المدارس العسكرية الرياضية بكل من القاهرة ( الهايكستب ) والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط، ومكاتب المستشارين العسكريين بعواصم جميع محافظات الجمهورية ويبدأ قبول الملفات بمقر المدارس العسكرية الرياضية بعد إستيفاء كافة البيانات المطلوبة إعتباراً من 15 أغسطس حتى 3 سبتمبر 2020.





وزير الخارجية اللبنانى يتقدم باستقالته رسميا لرئيس الوزراء

ذكرت سكاى نيوز عربية، فى خبر عاجل لها، أن وزير الخارجية اللبنانى سلم استقالته رسميا لرئيس الوزراء، وكان وزير الخارجية اللبنانى، ناصيف حتى، أكد أن لبنان تحتفظ بحقها فى الدفاع عن نفسها من أى هجوم من قبل إسرائيل.



وقال وزير الخارجية اللبنانى: "نؤكد على حق لبنان بالدفاع عن نفسه ضد أى اعتداء إسرائيلى على أراضيه.. فلبنان ملتزم بقرار مجلس الأمن 1701 بكامل مندرجاته ومتمسك بعديد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان كما هي وكذلك بمهامها دون أى تعديل".









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السياحة العالمية: 40% من الوجهات العالمية خففت قيود السفر

قالت منظمة السياحة العالمية، إن 40% من جميع الوجهات فى أنحاء العالم خففت الآن القيود التى فرضتها على السياحة الدولية استجابةً لـ COVID-19، وأكدت المنظمة فى بيان، أنه يتم استئناف السياحة بشكل مسؤول فى جميع أنحاء العالم حيث تعمل الأعداد المتزايدة من الوجهات على تخفيف قيود السفر المتعلقة بـ COVID-19 والتكيف مع الواقع الجديد. وأوضحت أنها قامت بأحدث رصد حتى 19 يوليو الماضى، حيث تبين أن 22 من بين 87 وجهة قامت بتخفيف قيود السفر، رفعت أربعة فقط جميع القيود تمامًا ، في حين قامت 83 بتخفيفها مع إبقاء بعض الإجراءات مثل الإغلاق الجزئي للحدود.

وتُظهر هذه النسخة الحديثة من تقرير قيود السفر لمنظمة السياحة العالمية بالإضافة إلى ذلك أن 115 وجهة (53٪ من جميع الوجهات حول العالم) تواصل إبقاء حدودها مغلقة تمامًا للسياحة. وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ، زوراب بولوليكاشفيلي: "يمكن استئناف السياحة بمسؤولية وبطريقة تحمي الصحة العامة مع دعم الأعمال التجارية وسبل العيش. ومع استمرار المقاصد في تخفيف القيود على السفر، يكتسي التعاون الدولي أهمية قصوى. وبهذه الطريقة، يمكن للسياحة العالمية أن تكسب ثقة الناس وثقتهم، وهى أسس أساسية بينما نعمل معًا للتكيف مع الواقع الجديد الذي نواجهه الآن ".





القوى العاملة: صرف 94 ألف جنيه مستحقات و1598 عقدا وتأشيرة للمصريين بالإمارات

علن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة أبوظبى، نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالإمارات العربية المتحدة لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنه، بلغت 21 ألفا و 702 درهم إماراتي، أي ما يوازي 94 ألفا و403 جنيهات مصرية تقريبا، فضلا عن اعتماد 1567 عقد عمل وتأشيرات، بالإضافة إلي 31 فرصة عمل داخلية تم توفيرها للمصريين بالداخل .

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة: إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكاواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.



وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كافة المجالات مع الملحق العمالي حنان محمود شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي (يناير - يونيو)، اعتماد 3 إعلانات و7 تفويضات لتوفير 880 فرصة عمل للعمالة المصرية ، فضلا عن التواجد ضمن وفد قنصلي إلي مدينة العين خلال الفترة لتقديم الخدمات لأبناء الجالية ، بالإضافة إلي اعتماد 1362 شهادات استمرارية .



الإسكان: تنفيذ 1920 وحدة سكنية بمشروع "JANNA3 "بمدينة الشيخ زايد الإسكان: تنفيذ 1920 وحدة سكنية بمشروع "JANNA3 "بمدينة الشيخ زايد

الكنائس تصلى فى محافظات مصر لرفع الوباء بعد توقفها 4 شهور بسبب فيروس كورونا.. أفراح فى الإسكندرية وسوهاج والبحيرة والشرقية والمنيا وكفر الشيخ بعودة القداس.. والتزام كامل بالإجراءات الاحترازية.. فيديو وصور

شهدت الكنائس في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية أول صلاة قداس بعد توقف دام 4 أشهر بسبب فيروس كورونا، وفتحت كنائس الإسكندرية أبوابها اليوم، لاستقبال المصلين، بعد توقف دام 4 أشهر، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء لمنع وانتشار فيروس كورونا، حيث عادت الصلاة لكنائس الإسكندرية اليوم وفق قرار البابا تواضروس الثانى وسط إجراءات احترازية مشددة.



وزير التعليم العالى يعلن تقدم مصر فى معيار "جودة التعليم" لتقفز 9 مراكز جديدةعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقدم مصر فى معيار جودة التعليم، وفقًا لتصنيف "Us news" العالمى، لتقفز من المركز الـ51 فى عام 2019 إلى المركز 42 فى عام 2020، بين 80 أفضل دولة على مستوى العالم. وزير التعليم العالى يعلن تقدم مصر فى معيار "جودة التعليم" لتقفز 9 مراكز جديدةعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقدم مصر فى معيار جودة التعليم، وفقًا لتصنيف "Us news" العالمى، لتقفز من المركز الـ51 فى عام 2019 إلى المركز 42 فى عام 2020، بين 80 أفضل دولة على مستوى العالم.

وأضاف الوزير أن مصر فى عام واحد تقدمت 9 مراكز في التصنيف العالمي لجودة التعليم، كما أصبحت في المركز الثالث عربيًا، مشيرًا إلى أن معيار جودة التعليم يعتمد على ما توفره الدولة المدرجة في هذا التصنيف من تعليمًا عالي الجودة.





محافظة الجيزة ترفع 45 ألف طن مخلفات وقمامة فى عيد الأضحىشهدت محافظة الجيزة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك تواجد ميدانى للقيادات التنفيذية لمتابعه تقديم الخدمات للمواطنين دون أى تقصير حيث تمكنت المحافظة من رفع 45 ألف طن مخلفات وقمامة من الشوارع.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن أعمال رفع المخلفات استمرت على مدار أيام العيد من خلال تشكيل مجموعات عمل من عمال الهيئة العامة للنظافة والتجميل وقد تم التركيز علي المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل الوراق وامبابة والعمرانية والهرم وبولاق الدكرور وجنوب الجيزة لرفع المخلفات، مشيراً إلى أن إلغاء الأجازات لعمال النظافة والسائقين والفنيين بالجراجات والورش ومحطات مناولة الوراق والمريوطية ومجمع القمامة بشبرامنت وقطاعات النظافة والحدائق ساهم بشكل واضح فى الحفاظ على نظافة الشوارع من خلال الحملات التى تم تنظيمها على مدار أيام عيد الأضحى المبارك.