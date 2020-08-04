شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على نتيجتك فى الثانوية العامة من موقع الخليج 365 ؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتمد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة 2020، غدا الثلاثاء، حسب تصريحات الدكتور رضا حجازى، رئيس عام الامتحانات.
وكعادة ”الخليج 365” فى كل عام، كأول موقع مصرى يقوم بنشر نتيجة الثانوية العامة، يستعرض الفيديو التالي خطوات حصول الطلاب علي نتيجتهم مباشرة من موقعنا بطريقة سهلة وسريعة ، لمعرفة هذه الخطوات شاهد الفيديو التالى:
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