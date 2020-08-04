شكرا لقرائتكم خبر عن 3.5 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، أن جملة الاستثمارات المقترحة لتنفيذ المرحلة الأولي من مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق (ميدان الرماية، الملك الصالح) خلال العام الجاري 2020/2021 بلغت 3.5 مليار جنيه، ويبلغ طول هذه المرحلة، نحو 19 كم وتمر أسفل المتحف المصري الكبير.

وأشارت الحكومة، في خطتها المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلي مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، أن تستوعب تلك المرحلة ما يقرب من 1.35 مليون راكب يومياً لتصل إلي 2.5 مليون راكب / يوم بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية بالخط الرابع.

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ويبلغ طول الخط الرابع (مدينة نصر /مديان الرماية) – حسب خطة الحكومة المقدمة إلي مجلس النواب، نحو 42 كم لمواجهة مطالب النقل المتزايدة لرحلات الافراد في مناطق الهرم وفيصل والجيزة والسيدة زينب ومنطقة الأزهر والظاهر حتي السواح بشارع بورسعيد، وبذلك يربط الخط محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

ويأتي هذا المشروع ضمن المشروعات المستهدفة للهيئة القومية للأنفاق خلال العام المالي الجاري 2020/2021، جنباً إلي جنب عدد أخر من المشروعات الهامة ومنها مشروع الخط الثالث لمترو الانفاق (إمبابة / مطار القاهرة) ، مشروع القطار الكهربائي، مشروع تشعيل وتحديث خطوط مترو الانفاق العاملة.