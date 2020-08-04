شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عيسى لـ"تليفزيون الخليج 365": السينما النظيفة مصطلح قذر وميقولوش فنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، إن مصطلح "السينما النظيفة" غير مقبول ولا يصح، مضيفا فى لقائه مع "تليفزيون الخليج 365": "مصطلح السينما النظفية تعبير قذر يتهم السينما الأخرى أنها غير نظيفة، هى حرب من التيار السلفى لضرب السينما المصرية وتاريخها، ومقدرش أقول إن اللى يروج للمصطلح ده إن فنان، أنا هعتبره ممثل، والعيب هنا على المخرج والمنتج والمؤلف اللى يوافق على الكلام ده والشروط دى".

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وأضاف إبراهيم عيسى، فى لقائه الذى قدمه الزميل تامر إسماعيل صالح، عن هجوم جماعات السلفيين عليه: "فى مصر تم إلغاء 45 مولد وإغلاق أكثر من 100 مسجد به ضريح بحملات من السلفيين، ويصنعون ضغطا على الدولة للاستجابة لهم، وأنا لا اصطنع مشكلة أو صراع، ولكن السلفيين دائما يشنون تلك الحملات لتكفير الصوفية وإرهاق المصريين وترويعهم بفكرهم الوهابى، وساهموا فى تراجع الحياة الروحية للمجتمع المصرى".

وأوضح عيسى، أن الإمام الشافعى هو الضريح الوحيد الذى يوجد به ما يسمى "صندوق الشكايا"، حيث يضع فيه الزائرون له شكواهم ورسائلهم، متعجبا من انزعاج السلفيين من ذلك فى الوقت الذى يعتبر فيه الإمام الشافعى إمام السنة النبوية التى يقول السلفيون إنهم يسيرون عليها.