شكرا لقرائتكم خبر عن بالرقم القومى.. اعرف لجنتك الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، رسميا اليوم عن إتاحة آلية استعلام المواطنين عن لجانهم الانتخابية خلال إجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2020، عبر موقعها الرسمى من اليوم لتسهيل على الناخبين في الوصل إلى لجان الاقتراع.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن لأى ناخب من اليوم الاستعلام عن مكان لجنته الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمه في الكشوف الانتخابية من خلال 3 وسائل.

أولا: إما عبر موقع الهيئة الرسمى www.elections.eg ، وذلك من خلال ادخال رقمك القومي المكون من 14 رقما.

Advertisements



الاستعلام عن لجنتك الانتخابية

ثانيا: إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151. ثالثا: الاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141.



بيانات اللجنة الانتخابية