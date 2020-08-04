وزير التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 10:30 صباحا وإتاحتها بعد 2 ظهرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠ في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح الثلاثاء الموافق ٤ أغسطس ٢٠٢٠ ويعقب ذلك مكالمة الطلاب الأوائل وبعدها رسالة قصيرة للتعليق علي النتائج، وسوف تتاح النتيجة بدءا من الساعة الثانية من ظهر الغد. ويعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الثلاثاء، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020. وسيوجه وزير التربية والتعليم، رسالة تبث مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى سيتم الإعلان عنها غدًا الثلاثاء، لطلبة الثانوية العامة لتهنئتهم بنتيجة الامتحان، وتوجيه التهنئة لأوائل الثانوية العامة. Advertisements ويتقدم وزير التربية والتعليم بالتهنئة لجموع الأسر المصرية، على ما حققه أبنائنا الطلاب من نجاح وتفوق بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، موجهًا الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي.

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