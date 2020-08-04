شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: 90% تراجعا فى إصابات كورونا.. ونسب الشفاء تقفز لـ 45% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وتأكيد وزارة الصحة أن إصابات كورونا في مصر شهدت تراجعا بنسبة 90%، وارتفاع نسب الشفاء لـ 45%.

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