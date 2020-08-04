شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 غدا وإعلانها بعد الثانية ظهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020، غدا الثلاثاء، وإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة خلال ساعات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة إلكترونيا بعد الثانية ظهرا، وتضم قائمة أوائل الثانوية العامة أكثر من 30 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى مدارس المتفوقين وثانوية المكفوفين.

وأشارت المصادر، إلى أن هناك قرابة 70 ألف طالب وطالبة استفادوا من درجات الرأفة، حيث تمنح هذه الدرجات لأى طالب تتغير حالته من دور ثان لناجح أو راسب لدور ثان، لافتة إلى أن النتائج مبشرة للغاية والأول على مستوى الجمهورية من قطاع القاهرة، موضحة أن نسب النجاح والمجاميع مطمئنة وعلى الطلاب الانتظار حتى ظهور النتيجة وعدم التوتر أو القلق.

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وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى امتحانات امتحانات أخر ثانوية العامة على النظام القديم التقليدى خلال الفترة من 21 يونيو حتى 21 يوليو الماضى حيث أدى الامتحان قرابة 640 ألف طالب وطالبة.