شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2020 فى المدارس نهاية الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2020، ستكون في المدارس نهاية الأسبوع الجارى بعد اعتمادها غدا الثلاثاء وإعلان الأوائل، على أن تعلن إلكترونيا على ”الخليج 365” وموقع وزارة التربية والتعليم عقب اعتمادها رسميا.
وأوضحت المصادر، أن الوزارة لا تريد تجمعات على النتائج داخل ديوان الوزارة، ومن ثم سيتم إتاحتها لنشرها على موقع الخليج 365 والموقع الرسمى للوزارة مباشرة، مضيفة أن الأربعاء يتم عقد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل النتيجة ونسب النجاح.
وقالت المصادر، إلى أن هناك قرابة 70 ألف طالب وطالبة استفادوا من درجات الرأفة، حيث تمنح هذه الدرجات لأى طالب تتغير حالته من دور ثان لناجح أو راسب لدور ثان، لافتة إلى أن النتائج مبشرة للغاية والأول على مستوى الجمهورية من قطاع القاهرة، موضحة أن نسب النجاح والمجاميع مطمئنة وعلى الطلاب الانتظار حتى ظهور النتيجة وعدم التوتر أو القلق.
وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى امتحانات امتحانات أخر ثانوية العامة على النظام القديم التقليدى خلال الفترة من 21 يونيو حتى 21 يوليو الماضى حيث أدى الامتحان قرابة 640 ألف طالب وطالبة.
وحصل الخليج 365" على حق نشر نتيجة الثانوية العامة 2020، حيث يستطيع الطلاب الدخول على موقع الخليج 365".
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