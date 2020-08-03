شكرا لقرائتكم خبر عن «عايشين بخيرها» بروتوكول لتحسين الممارسات الزراعية وتسويق النباتات الطبية والعطرية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عبدالعاطي الخطيب، وكيل وزارة الزراعة في المنيا، عن توقيع برتوكول تعاون مع هيئة كير الدولية، ضمن آليات تنفيذ مشروع «عايشين بخيرها»، بهدف تحسين الممارسات الزراعية الجيدة لصغار المزارعين، والوصول للأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية داخل الأسر والمجتمعات المحلية.

يهدف المشروع إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقوية نظم وخدمات الأمن الغذائي، وتحسين النتائج الغذائية والصحية، وتعزيز الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها بين صغار المزارعين بالتركيز على المجتمع المحيط في محافظة المنيا.

وقال «الخطيب» إنه في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالاهتمام بخدمة المزارعين تم أيضا توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة بالمنيا (مشروع برايم وتعزيز القدرات التسويقية للمزارعين) وإحدى الشركات المصنعة للحاصلات الزراعية بالمنيا (الشركة العربية لحفظ وتصنيع الحاصلات الزراعية)، وذلك للعمل على إبرام عقود بين المزارعين والشركة لتسويق النباتات العطرية مما يعود بالنفع على المزارعين وزيادة دخلهم دون تدخل أي وسيط.