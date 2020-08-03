شكرا لقرائتكم خبر عن «للنساء فقط».. مؤتمر انتخابي لدعم مرشح لـ«الشيوخ » بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد محمود شرارة، أحد المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، مؤتمرا جماهيريا للسيدات فقط بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية لدعمه في الانتخابات المقبلة.

وقال شرارة إن المرأة تبني المجتمع، لذا لابد من السعي لإظهار دورها ودعمها، مضيفا أن الانتخابات الماضية كانت نسبة التصويت من السيدات كبيرة، ما يدل على حرصهن على المشاركة فى مستقبل الوطن ويؤكد وعيهن السياسي.