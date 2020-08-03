شكرا لقرائتكم خبر عن التحرش والابتزاز في المرتبة الأولى.. «قومي المرأة» يستقبل 283 شكوى في العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس القومي للمرأة، استقبال مكتب شكاوى المرأة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وحتى الآن 283 شكوى منها 207 شكاوى على الرقم المختصر (15115)، بالإضافة إلى 76 شكوى عبر الرسائل على تطبيق «واتس آب» على رقم (01007525600).

وأشارت أمل عبدالمنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، في تصريحات صحفية، إلى أن الشكاوى الخاصة بالتحرش الجنسي والابتزاز والتهديد بشكل عام جاءت في المرتبة الأولى، حيث استقبل المكتب 149 شكوى من فتيات تعرضت لذلك خلال فترات سابقة، وترغب في تقديم بلاغات، فيما جاء في المرتبة الثانية شكاوى لفتيات تعرضن للتحرش خلال أيام العيد.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بشكاوى التحرش السابق ذكرها فقد تم تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية، حيث تم توعيتهن بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها وإمكانية توفير المحامي المتطوع بالمجان لرفع القضية وفقا للحالة، وفي حالة الابتزاز والتهديد تم التأكيد عليهن بعدم الخوف والاستسلام لهذه التهديدات، وأن المجلس يساندهن بكل قوة حتى يحصلن على حقوقهن.

وأضافت أن الشكاوى التي تلقتها غرفة العمليات خلال أيام العيد، تضمنت أيضا 134 شكوى أخرى متنوعة ما بين شكاوى أحوال شخصية، واستفسارات قانونية وشكاوى عنف أسرى، كما تم تقديم الدعم القانوني، والتأكيد على ضرورة الحضور إلى مقر المكتب، سواء بالقاهرة أو بفروع المجلس بالمحافظات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة، طالب بشكل متكرر فتيات وسيدات مصر ممن تعرضن لأي شكل من أشكال التحرش بضرورة تقديم بلاغات رسمية ضمانا لحقوقهن، مؤكدا دعمه الدائم لهن ومساندتهن اجتماعيا وقانونيا، ويتم ذلك من خلال تلقى أي شكوى أو استفسار عبر الخط المختصر رقم (15115)، أو عبر تطبيق الواتس آب على رقم (01007525600)، أو على الإيميل [email protected]، أو على صفحه المجلس الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

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