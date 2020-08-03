شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إغلاق 134 يومًا.. دموع وابتهالات وأجراس في أول أيام عودة القداسات بكنائس المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعاد الأقباط الأرثوذكس بالمنيا فرحة حضور القداسات الجماعية، وعادت الكنائس تزهو بمصليها وتقرع أجراسها لدعوتهم الحضور، بعد توقف دام أكثر من 134 يومًا بسبب القرارات التي اتخذتها الدولة والكنيسة بغلق دور العبادة للوقاية من انتشار وباء كورونا.

«المصري اليوم» حرصت على حضور أجواء أول قداس بعد فتح الكنائس، في ظل إجراءات احترازية وأعداد قليلة، وأجواء مختلفة عما قبل مائة يوم، ولكن مشاعر المصلين ودموعهم لم تتوقف طيلة الصلوات، والدعاء لله والتضرع برفع الوباء كانت هي الدعوة الجماعية.

وفي كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس، بمدينة المنيا، قضينا ساعات باكورة أول القداسات، التي ترأس الصلوات بها القمص زكريا، والقمص شنودة نصيف، والقس ايلاريون، والقس كيرلس، بعد انقطاع دام 134 يوما، من أول وهلة تخطو فيها قدمك الباب الخارجي للكنيسة تدرك أن الأحوال اختلفت، فلم يصبح الدخول كما كان سهلا وسريعا قبل مائة يوم، فأغلب الخدام تولوا خدمة النظام والكشافة من الشباب اختلفت مهامهم، عن آخر قداسات في مارس الماضي، فقد أصبحت مسؤولياتهم أولها التأكد من تواجد اسم الشخص في كشف الحضور «حضور القداس»، ليسلمه لخادم آخر يتأكد من ارتداء الكمامة الطبية ومتعلقاته الشخصية، ليتسلم المهمة خادم آخر لقياس درجة الحرارة، وبعدها يتولى خادم اخر، اصطحاب الشخص إلى القاعة الرئيسية للكنيسة يحدد له مكان جلوسه طيلة فترة القداس، وينبه عليه الالتزام بحدود المكان.

عدد من المصلين حرص على السجود أمام الباب الخارجي للكنيسة بالشارع، وآخرين قبلوا تراب الكنيسة، كذلك مثلما فعلت ميري القمص دانيال، السيدة الستينية، مفسرة ذلك إلى أنها نذرت تقبيل تراب الكنيسة فور حضورها أول قداس بالكنيسة وليست أمام شاشات التلفاز.

واتخذت ميري مرقس، السيدة الستينية، تجهز وتعد كل متعلقاتها لتتهيأ لحضور أول قداس، بعد انقطاع دام 134 يومًا، أغلقت فيها الكنائس أبوابها أمام المصلين، بسبب الإجراءات الاحترازية الصحية الوقائية ضد فيروس كورونا.

وكأنها ليلة عيد بحق.. هكذا بدأت السيدة ميري حديثها، حرماني من الذهاب لبيت الله طيلة الفترة الماضية، كان مؤلمًا وقاسيًا.

وأضافت منذ أسابيع كنت أول من سجل اسمه في استمارة رغبة حضور القداس، لذا فإن حضوري جاء مع أول أيام عودة القداسات، وهذا ما كنت ادعي له في صلواتي بالمنزل طيلة الأيام الماضية، وبعدها اتصل بي أحد الخدام ليخبرني بموعد القداس الذي سأحضره، وبعض التعليمات التي يجب أن أراعيها.

لافتة كان التجهيز لحضور قداس قبل كورونا مختلف عن الآن، فقد كان التجهيز روحي بتلاوة بعض الصلوات والمزامير، إلى جانب النظافة الشخصية، ولكن الآن الوضع اختلف وازداد تعقيدًا، لأني ملزمة طبقا للتدابير الجديدة بان أجهز الايشارب الخاص بي والكمامة وزجاجة المياه بجانب لفافة التناول «منديل» الخاصة.

وجلست سيدة سبعينية، طلبت عدم ذكر اسمها، على أطراف إحدى الأرائك بالكنيسة، ودموع الفرحة تملأ عيناها.

ويقول العم نادي يوسف، لم يحالفني الحظ في حضور أول قداس، ولكنني حرصت أن أستيقظ مبكرا متشوقا لسماع صوت دقات اجراس الكنيسة وهي تعاود القرع بعد غياب، معبرًا أنه يوم العيد الذي تأخر كثيرا «العيد جاء أخيرًا».

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وأوضحت المطرانيات والكنائس في بيانت لها عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عدة ضوابط لحضور القداس، أولها التسجيل مسبقا قبل حضور القداس من خلال منصة التسجيل الإلكترونية، حيث يتم التسجيل لحضور قداس واحد فقط للشخص خلال أغسطس، وأي تسجيلات مكررة يتم إلغاؤها تلقائيًا.

وقال الأنبا مكاريوس، الأسقف العام للمنيا، أن الكنيسة منعت السلام باليد نهائيا والاكتفاء بالتحية بالانحناء فقط، مع ارتداء الكمامة منذ دخول الكنيسة من الباب الخارجي وحتى الخروج منها، وناشدت الكنيسة المصلين وإحضار مستلزماتهم الشخصية من «كتاب الصلوات وغطاء رأس السيدات وزجاجة المياه»، وأكدت الكنيسة أنه سيتم فتح باب الكنيسة للانصراف تباعا، دون تكدس، وفى حالة التعذر عن الحضور يجب الإبلاغ مسبقا لإعطاء فرصة لشخص آخر.

وشدد أسقف عام المنيا، على «أننا شددنا على أفراد الشعب في حالة المعاناة من أعراض البرد أو أي مرض معدي يجب التزام المنزل حتى يتم الشفاء حفاظا على الصحة وصحة الآخرين».

وأصدر البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تعليمات بإعادة فتح كنائس الإسكندرية والقاهرة في 3 أغسطس الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا.