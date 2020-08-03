شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الرابع على التوالي.. بورسعيد تسجل صفر إصابات بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد ابو هاشم د وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، أن مستشفيات الحميات والصدر سجلت صفر إصابات جديدة بفيروس "كورونا" لليوم الرابع علي التوالي.

وناشد أبوهاشم المواطنين ضرورة الالتزام الكامل بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء تعاملاتهم في كل الأنشطة.

كان أبوهاشم قد أجرى زيارة تفقدية اليوم لمستشفى الحميات في آخر أيام عيد الأضحى المبارك، وتفقد قسم الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية وقسم الصيدلية، واطمأن علي انتظام تقديم الخدمة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية.

وزار وكيل الوزارة وحدة فحص المسافرين للخارج بالمستشفى، حيث اطمأن على انتظام تقديم الخدمة بها وتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية مع وجود خط سير مستقل، حيث قامت الوحدة بتقديم الخدمة لـ١١ مواطنا حتي اليوم وجاءت جميع نتائجهم سلبية، كما التقي ببعض المترددين على المستشفى للاستماع الي آرائهم حول الخدمة الطبية المقدمة.