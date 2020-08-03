شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القناة تشارك في مشروع «بناء قدرات مصر في الطاقة الحرارية الأرضية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، فوز قسم الجيولوجيا بكلية العلوم بالمشاركة في أحد المشروعات الممولة من برنامج الاتحاد الأوروبي «Erasmus»، وهو بعنوان «بناء قدرات مصر في الطاقة الحرارية الأرضية».

وأشار الدكتور محمد إبراهيم عبدالفتاح، الأستاذ المساعد قسم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة قناة السويس والباحث الرئيسي للمشروع بالجامعة، في بيان، إلى أن المشروع يهدف لبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وتعزيز وتطوير معامل الجامعات المصرية، كما يهدف إنشاء برنامج دراسات عليا متخصص في الطاقة الحرارية الأرضية بمصر، بالإضافة إلى بناء نموذج تعليمي وتجريبي لاستخدام الطاقة الحرارية الأرضية لاغراض التبريد والتسخين وإنشاء الشبكة المصرية العلمية للطاقة الحرارية الأرضية.

ويضم فريق عمل المشروع كلًا من الدكتورة منى فؤاد قيصر، والدكتور عبده على أبوالمجد، والدكتورة سارة محمود أبوزيد، بقسم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة قناة السويس.

كما يشارك في المشروع بعض الأعضاء المصريين والأوروبيين، حيث يشارك من الجانب المصري جامعات القاهرة وقناة السويس وعين شمس وأسوان واليابانية للعلوم والتكنولوجيا في مصر، ط وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، شركة جنوب الوادي.

أما عن الجامعات الأوروبية المشاركة فتضم جامعات بولونيا بإيطاليا، وزجرب بكرواتيا، وبلد الوليد باسبانيا.

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