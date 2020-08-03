شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ18 حالة تعد على الأراضي الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس أشرف سعد الجمل، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه خلال الفترة من 30-7 وحتى 3-8-2020 أزيلت 18 حالة تعد على الأراضي الزراعية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، بإجمالي مساحة 8 قيراط و9 أسهم واتُّخذت الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وبحسب بيان، الاثنين، شدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة الدورية وتكثيف الحملات المكبرة لإزالة جميع التعديات المخالفة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات، والتعامل بكل حزم مع جميع التعديات لردع المخالفين في شروط البناء والمتعدين على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.