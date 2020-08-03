شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح ببني سويف يستخدم عبارة شهيرة للسيسي في دعايته الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد عدد من محاميي بني سويف، مسيرة بالسيارات جابت شوارع مدينة بني سويف دعمًا لنقيب المحامين نبيل حميدة، المرشح على المقعد الفردي عن حزب «مستقبل وطن» في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة بني سويف.

ورفع المشاركون حلال مسيرة السيارات لافتات حملت صورة المرشح، بالإضافة إلى تشغيل الأغاني الوطنية التي تدعو المواطنين إلى النزول والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقرر عقدها يومي 11و12 من الشهر الجاري.

وتقدم نقيب محامين بني سويف بأوراق ترشحه لمجلس الشيوخ عن دائرة محافظة بني سويف، بالنظام «الفردي» عن حزب مستقبل وطن وحصل على رقم 3 ورمز «القلم» ليتنافس مع 22 مرشحًا آخرين، على أحد 3 مقاعد «فردية» المُخصصة لدائرة بني سويف.

وقام أحمد سرور، وكيل وزارة الشباب والرياضة ومرشح شيوخ مستقل ورمزه «الأسد» بإنشاء فيديو لمقطع للرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو يتحدث قائلا الأسد مش كلام، كل واحد في موقعه أسد صغير، كلنا نبقى أسد كبير، ومحدش بياكل أكله، خليكم أسود«فيما عقد لقاءً داخل قرية بهبشين بمسقط رأسه، ورفع أنصاره لافتات عليها صورة الأسد.

وستجرى الانتخابات للمصريين في الخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 من أغسطس المقبل وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس 2020.

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